FC St. Pauli gegen 1. FC Köln – ab 20.30 Uhr LIVE

Erster öffentlicher Auftritt von Karl und Freundin

Gemeinsam bei CL-Hit

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Nur zwei Tore

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Ehemaliger Fanliebling vor Rückkehr nach München

Start war nicht gut

Ilzer verrät: „Er war immer ein Vorbild für mich!“