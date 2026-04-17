Kreml-Hetzer: Psychiatrie schlimmer als Straflager

Putin „Dieb“ und „Kriegsverbrecher“ geschimpft

Im März hatte Remeslo Kremlchef Wladimir Putin als Dieb, Kriegsverbrecher und illegitimen Präsidenten bezeichnet. Er beklagte auch eine politische und wirtschaftliche Sackgasse, in die Putin das Land mit dem Ukraine-Krieg geführt habe. Außerdem sei die Medienfreiheit erstickt worden und der Internetzugang werde beschränkt. Daraufhin wurde er überraschend in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Bis dahin war Remeslo vor allem als Unterstützer der Kreml-Politik und als Denunziant der russischen Opposition bekannt geworden.