Heimsiege! Austria Lustenau und FAC legen vor

Admira gegen Vienna mit wenig Druck

Die Admira konnte gegen die Vienna nur selten Druck aufbauen, die Döblinger waren zumindest ebenbürtig. Justin Forst fand in den Anfangsminuten eine gute Möglichkeit für die Südstädter vor, danach mussten die Hausherren in der Abwehr kämpfen. Torhüter Jörg Siebenhandl blieb, kurz vor der Pause unglücklich am Kopf getroffen, in der Kabine, Clemens Steinbauer übernahm. Die Admira musste selbst um den einen Punkt zittern. In der 85. Minute sprang der Ball nach einem Kopfball von der linken Stange via Latte weiter an die rechte Stange und von dort in Steinbauers Hände. Im dritten Spiel unter Trainer Harald Suchard gab es für die Admira das dritte Unentschieden.