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Achtung, Lebensgefahr!

Groß angelegter Rückruf bei HiPP-Babynahrung

Österreich
18.04.2026 00:02
Hier ein Archivbild – die betroffene Charge ist laut Hersteller „Gemüsegläschen Karotte mit ...
Hier ein Archivbild – die betroffene Charge ist laut Hersteller „Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel (190 Gramm)“.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Martin Kallinger
Von Martin Kallinger

Mit den Worten „ACHTUNG! Produktrückruf HiPP Babykostgläschen bei SPAR Österreich“ wurde am späten Freitagabend eine große Rückrufaktion in Österreich angekündigt. Der Hersteller warnt eindringlich vor Lebensgefahr. Die Ware könnte manipuliert worden sein.

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HiPP hat laut Mitteilung sein gesamtes Babykostgläschen-Sortiment bei Spar Österreich zurückgerufen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass „durch Manipulation“ in den Artikel „Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel“ (190 Gramm) ein gefährlicher Stoff eingebracht worden sei.

Polizei ermittelt
„Der Verzehr eines solchen Gläschens kann lebensgefährlich sein“, wurde betont. Die Landespolizeidirektion Burgenland bestätigte Ermittlungen.

Die Mitteilung von HiPP im Wortlaut

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch Manipulation in den Artikel „HiPP Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel“ 190 Gramm ein gefährlicher Stoff eingebracht wurde.

Der Verzehr eines solchen Gläschens kann lebensgefährlich sein.

Um einen unbemerkten Verzehr sicher auszuschließen, werden KundInnen gebeten, HiPP Babykostgläschen, die bei SPAR Österreich gekauft wurden, aus Sicherheit nicht zu konsumieren.

Alle KundInnen, die die Produkte gekauft haben, können diese im nächstgelegenen SPAR-, EUROSPAR- sowie INTERSPAR-Markt oder Maximarkt zurückgeben. Den Kaufpreis bekommen Kundinnen und Kunden auch ohne Kassabon rückerstattet.

Landespolizeidirektion Burgenland bittet um Ihre Hilfe:

Nach derzeitigen Informationen sind die in Frage kommenden Produkte mit einer am Glasboden angebrachten Markierung in Form eines weißen Aufklebers mit einem roten Kreis erkennbar.

Die Landespolizeidirektion Burgenland nimmt Informationen zum Rückruf von HiPP Babygläschen mit möglichen lebensbedrohlichen Inhalten unter der Telefonnummer +43 5913310 Durchwahl: 3333 entgegen.

Den HiPP Elternservice Österreich erreichen Sie unter der Nummer +43 7612 76577-104.

Auf Aufkleber am Glasboden achten
Nach ersten Informationen seien die infrage kommenden Produkte mit einer „am Glasboden angebrachten Markierung in Form eines weißen Aufklebers mit einem roten Kreis“ erkennbar.

Nähere Informationen waren zunächst nicht zu erfahren. Es blieb vorerst unklar, um welchen Stoff es sich bei der möglichen Manipulation handelt und wie Eltern handeln sollen, wenn sie ein derartiges Gläschen bereits verabreicht haben.

Der HiPP-Elternservice Österreich sei laut Aussendung unter der Nummer +43-7612-76577-104 erreichbar – allerdings nur werktags ...

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