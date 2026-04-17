Beim Riesenrad: Junger TV-Star prügelte Polizisten

Fataler Schlag: Brustmuskel gerissen

Denn in einem Handgemenge versetzte er einem der Beamten einen so wuchtigen Schlag gegen die Schulter, dass dessen Brustmuskel abriss. Im Zeugenstand berichtete der Polizist von einem heftigen „Haken“, dachte zuerst, er sei sogar mit einem Messer gestochen worden – was zum Glück natürlich nicht der Fall war. Der Muskelriss stellt dennoch eine an sich schwere Körperverletzung dar, die bei dem Polizisten aber Gott sei Dank keine Dauerfolgen verursachte.