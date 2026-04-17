Auto rollte weg: Pensionist geriet unter Fahrzeug

Der Aufprall und die Schreie des 78-Jährigen wurden von Zeugen gehört, die in der Nachbarschaft wohnen. Diese setzten die Rettungskette in Gang und eilten dem Tiroler zu Hilfe. Dieser wurde mit Prellungen und Schürfwunden ins Krankenhaus Reutte eingeliefert. Der Unfall hätte für den Mann aber wohl noch viel schlimmer ausgehen können.