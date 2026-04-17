Auto rollte weg: Pensionist geriet unter Fahrzeug

Schockmoment Freitagnachmittag für einen 78-Jährigen im Tiroler Außerfern. Als sein geparktes Auto plötzlich davonrollte, wollte es der Pensionist mit bloßen Händen aufhalten. Keine gute Idee, wie sich rasch herausstellen sollte.
Es war gegen 15 Uhr, als der 78-Jährige seinen Pkw vor der Feuerwehrhalle in Breitenwang parkte. Seinen eigenen Angaben zufolge hatte der Mann dabei vergessen, die elektrische Handbremse anzuziehen. Dann der Schockmoment: Das Fahrzeug rollte plötzlich nach hinten.
Fahnenmast stoppte Pkw
Als der Pensionist das sah, reagierte er, ohne an die Konsequenzen zu denken. Der Mann versuchte, das Fahrzeug aufzuhalten. „Dabei geriet er schließlich mit dem Körper unter den linken Vorderreifen“, schildert die Polizei den Unfallhergang. Das Auto rollte weiter, prallte in der Folge gegen einen Fahnenmast und kam so zum Stillstand.
Der Aufprall und die Schreie des 78-Jährigen wurden von Zeugen gehört, die in der Nachbarschaft wohnen. Diese setzten die Rettungskette in Gang und eilten dem Tiroler zu Hilfe. Dieser wurde mit Prellungen und Schürfwunden ins Krankenhaus Reutte eingeliefert. Der Unfall hätte für den Mann aber wohl noch viel schlimmer ausgehen können.
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