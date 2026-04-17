„Alex war ein Held – er blieb immer einer von uns“

Fassungslos und traurig – so reagiert Österreichs Fußball-Szene auf den tragischen Unfalltod von Alexander Manninger, viele trauern um einen Freund. Darunter Christoph Freund, der mit Manninger vom Nachwuchs weg bei Casino Salzburg kickte, mit ihm auch die Leidenschaft für das Tischlern teilte: „Den Sprung vom beschaulichen Salzburg in die große Fußballwelt, er hat es geschafft! Für uns war Alex immer ein Held und blieb stets einer von uns. Er war auch charakterlich einzigartig“, verweist Bayerns Sportdirektor auf die große Clique, zu der unter anderem auch Gerhard Struber, Robert Ibertsberger und Manfred Pamminger zählten – alle Teamkollegen von Manninger uInd Jahrgang 1977: „Es ist nicht in Worte zu fassen, was da Donnerstag Furchtbares passiert ist.“