Viele Franzosen prügeln ihre Kinder noch immer

Etwa 23 Prozent seien der Meinung, dass es rechtens sei, körperliche Strafen einzusetzen. Rund 37 Prozent der befragten Eltern räumten ein, ihren Kindern in den zwölf vergangenen Monaten mindestens einmal körperliche Gewalt angetan zu haben. „Es gibt kein ,bisschen‘ Gewalt“, betonte die Kinderschutzbeauftragte Sarah el Haïry. Sie warnte vor Traumata, bleibenden Folgen und vor allem vor der Reproduktion der Gewalt durch die Kinder. Die Eltern müssten besser aufgeklärt werden, wie sie in manchen Situationen reagieren könnten, räumte sie ein.