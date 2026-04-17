Kerzen, Tränen, Trauer bei Unfallstelle von Alex

Die Fassungslosigkeit ist groß. An diesem Bahnübergang starb Ex-Goalie Alexander Manninger. Die „Krone“ war vor Ort und hat mit Trauernden an der Unfallstelle gesprochen. Zudem erklärt Sachverständiger Gerhard Kronreif, welche Daten bei der Inspektion des Unfallfahrzeuges ausgewertet werden …