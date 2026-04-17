Sorge um Naomi bei erstem DJane-Auftritt in Wien

Star-Alarm in Wiens Klubszene: Supermodel Naomi Campbell legte in der Nacht auf Freitag überraschend als DJane im O-Klub auf. Während sie hinter den Decks glänzte, wirkte sie abseits davon ein wenig angeschlagen – sie war zeitweise auf einen Krückstock aufgrund einer Verletzung am Fuß angewiesen.
Naomi Campbell in Wien als DJane, das sorgte für Aufsehen in der Nacht auf Freitag. Als Gast von Katarina Kaltenegger, bei deren „Gtrix Club Night“, legte das 55-jährige Supermodel für die Partygäste auf.
Was sie alle nicht sahen, war, dass die Britin, die im Hotel Sacher logierte, bei ihrer Ankunft in Österreich mit Krückstock unterwegs war. So gesehen, als sie beim Hinterausgang der Nobelherberge bei der Staatsoper eine Gehhilfe verwendete.
Sie wirkte angestrengt, vieles deutete auf eine Fußverletzung hin. Vielleicht alles nur eine Momentaufnahme, ein Zufall, doch für Fans mitunter auch Anlass dafür, um sich Sorgen zu machen.
In Erfahrung zu bringen war diesbezüglich nichts. Sie nahm ihr Geheimnis bei ihrer Abreise am Freitag um kurz nach 13 Uhr wieder mit auf ihren Heimflug.
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