Diese drei Regeln sind entscheidend für Aufnahme

Und noch ein Fall, der illustriert, welche Tragweite es hat, ob jemand wegen Suizidgefahr stationär aufgenommen wird – oder nicht. Mit einem Wert von 2,3 Promille war ein Ungar (34) am Mittwoch in Mauthausen aus dem Verkehr gezogen worden. Er hatte Unfälle verursacht, war auf der Felge weitergefahren. Bei seiner Festnahme sagte er: „Sonst wäre ich von der Donaubrücke gesprungen.“