Diese drei Regeln sind entscheidend für Aufnahme

Momentan gibt es eine Häufung von spektakulären Fällen, wo psychisch Kranke nicht im Linzer Neuromed Campus stationär aufgenommen wurden – mit letalen Folgen. Ein Umstand, der auch polizeiintern für viel Wirbel sorgt. Wir sprachen mit Psychiatrie-Chef Jörg Auer.
Und noch ein Fall, der illustriert, welche Tragweite es hat, ob jemand wegen Suizidgefahr stationär aufgenommen wird – oder nicht. Mit einem Wert von 2,3 Promille war ein Ungar (34) am Mittwoch in Mauthausen aus dem Verkehr gezogen worden. Er hatte Unfälle verursacht, war auf der Felge weitergefahren. Bei seiner Festnahme sagte er: „Sonst wäre ich von der Donaubrücke gesprungen.“
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