Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Psychiater erklärt

Diese drei Regeln sind entscheidend für Aufnahme

Oberösterreich
17.04.2026 17:58
Der Linzer Neuromed Campus ist immer noch eher als „Wagner Jauregg“ bekannt.
Der Linzer Neuromed Campus ist immer noch eher als „Wagner Jauregg“ bekannt.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

Momentan gibt es eine Häufung von spektakulären Fällen, wo psychisch Kranke nicht im Linzer Neuromed Campus stationär aufgenommen wurden – mit letalen Folgen. Ein Umstand, der auch polizeiintern für viel Wirbel sorgt. Wir sprachen mit Psychiatrie-Chef Jörg Auer.

0 Kommentare

Und noch ein Fall, der illustriert, welche Tragweite es hat, ob jemand wegen Suizidgefahr stationär aufgenommen wird – oder nicht. Mit einem Wert von 2,3 Promille war ein Ungar (34) am Mittwoch in Mauthausen aus dem Verkehr gezogen worden. Er hatte Unfälle verursacht, war auf der Felge weitergefahren. Bei seiner Festnahme sagte er: „Sonst wäre ich von der Donaubrücke gesprungen.“

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
17.04.2026 17:58
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Sagen die Revolutionsgarden nun doch wieder Stopp in der Straße von Hormuz, wie dieses Plakat in ...
Wegen US-Blockade
Iran öffnet Meerenge – und droht wieder mit Sperre
Am Freitag gab es wieder Zeichen von Buckelwal „Timmy“. Er könnte gestresst sein oder Schmerzen ...
Todeskampf, Stress?
Wal „Timmy“ bewegte sich neben Helfern stark
Am Freitag ist ein neuer Versuch angelaufen, um den gestrandeten Buckelwal „Timmy“ zu retten.
Initiator schläft kaum
Rettungsaktion für „Timmy“ ist „Horrorprogramm“
Papst Leo XIV. hat am Donnerstag während seines Kamerun-Besuches scharfe Kritik an Staats- und ...
Scharfe Anklage
Papst: Welt wird von „Handvoll Tyrannen zerstört“
Mehrere Explosionen
Raffineriebrand verschärft Australiens Spritkrise
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
279.737 mal gelesen
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
112.100 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
93.077 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Innenpolitik
Regierung will schwerste ORF-Krise wohl aussitzen
1013 mal kommentiert
Vor allem ÖVP und SPÖ stellen sich bei Fragen zum Stiftungsrat taub.
Oberösterreich
Angriff mit Schere und Spritze: Täter erschossen
883 mal kommentiert
Der Tatort in Linz
Gericht
Rückführung von afghanischer Familie gescheitert
879 mal kommentiert
Mutter aus Afghanistan und ihre Tochter (Symbolbild) stehen vor ungewisser Zukunft.
Mehr Oberösterreich
„communale oö“
Bauernkrieg als Drehmoment für das Heute
Krone Plus Logo
Psychiater erklärt
Diese drei Regeln sind entscheidend für Aufnahme
Um fünf Stufen
Nach Gerichtsentscheid muss PVA Pflegegeld erhöhen
Einzugs-Datum fix:
„Hitlerhaus“-Umbau steht vor dem Abschluss
Kunstmuseum Linz
Pechstein im Lentos: „Bilder reisen nie allein“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf