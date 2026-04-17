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30 Meter abgestürzt

Paragleiter nach Sturz von Hubschauber geborgen

Steiermark
17.04.2026 20:27
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Ein 35 Jahre alter Paragleiter-Pilot stürzte am Freitagvormittag in Gröbming beim Stoderzinken 30 Meter weit ab. Er wurde verletzt.

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Etwa 100 Meter, nachdem der 35-Jährige aus dem Bezirk Liezen mit seinem Paragleiter vom Stoderzinken gestartet war, dürfte der Gleitschirm eingeklappt sein. Obwohl der Notschirm ausgelöst wurde, stürzte der Mann aus einer Höhe von etwa 30 Metern ab.

Der 35-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt vom Rettungshubschrauber C 14 mit einer Taubergung gerettet und in das UKH Salzburg eingeliefert.

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