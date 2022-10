Wenn Einkaufszentren für Kinder das Zweitheim sind

Was am Land der Dorfplatz, das sind in der Stadt die Einkaufszentren: Treffpunkt vieler Kids. Und wenn das Wetter kälter wird, füllen sich auch die Shopping-Malls wieder. Aber warum? Haben Kinder heutzutage nichts anderes zu tun als einzukaufen? Oder gelangweilt in den Einkaufszentren herumzugammeln? Das kann doch nicht gesund sein? Wir haben genau nachgefragt. Und ja, es steckt mehr dahinter als die pure Konsumlust.