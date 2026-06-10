„Jedes der 104 WM-Spiele hat Super-Bowl-Charakter“

New York ist für die WM bereit. Das um 1,6 Milliarden Dollar errichtete Stadion in New Jersey wurde für die Endrunde total umgebaut. 27 Lkws holten den Rasen aus North Carolina, insgesamt 34.000 Polizisten sorgen an Spieltagen für Sicherheit. Die „Krone“-Reporter Peter Moizi und Josef Pail sind für Sie vor Ort...
Die New Yorker bezeichnen den magischen Ort bereits als Epizentrum des Weltfußballs. Bevor die „Krone“ nach Los Angeles weiterreist, folgt ein letzter Lokalaugenschein im Big Apple. Das um 1,6 Milliarden errichtete Met-Life-Stadion in New Jersey wurde für die acht Spiele der Endrunde komplett umgebaut.
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