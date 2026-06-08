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Anlass, Regeln, Tücken

Der Liebe wegen: So sinnvoll ist ein Ehevertrag

Recht beraten
08.06.2026 05:00
Zuerst den Ehevertrag unterzeichnen, dann die Heiratsurkunde: Warum das eine gute Idee sein ...
Zuerst den Ehevertrag unterzeichnen, dann die Heiratsurkunde: Warum das eine gute Idee sein kann, weiß Hochzeitsplanerin Sabrina Dirnbacher.(Bild: Krone KREATIV/Krone Kreativ/Stock.adobe.com/Klaus Ranger)
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Von Silvia Schober

Wie fatal unromantisch ist eigentlich ein Ehevertrag? Das wollten wir von jemandem wissen, der sich mit den ganzen Schmetterlingen im Bauch auskennt: Hochzeitsplanerin Sabrina Dirnbacher. Und wenn schon die Expertin sagt: „Gar nicht, ein Ehevertrag kann es voll bringen!“, dann schauen wir uns das für Sie näher an!

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Für Hochzeitsplanerin Sabrina Dirnbacher ist es ganz klar: „Entgegen vieler Vorurteile ist ein Ehevertrag kein Zeichen von Misstrauen oder mangelnder Liebe, sondern oft Ausdruck von Klarheit und verantwortungsvoller Planung.“ Eine Hochzeit „ist emotional einer der schönsten Tage im Leben – rechtlich und organisatorisch ist eine Ehe aber weit mehr als nur ein Fest“.

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