Der Liebe wegen: So sinnvoll ist ein Ehevertrag

Wie fatal unromantisch ist eigentlich ein Ehevertrag? Das wollten wir von jemandem wissen, der sich mit den ganzen Schmetterlingen im Bauch auskennt: Hochzeitsplanerin Sabrina Dirnbacher. Und wenn schon die Expertin sagt: „Gar nicht, ein Ehevertrag kann es voll bringen!“, dann schauen wir uns das für Sie näher an!