Austria-Umbruch? Zukunft & Transfers der Veilchen

Die Wiener Austria beendet die abgelaufene Bundesliga-Saison als Vierter. Stefan Helm, der Coach der Veilchen, nimmt in dieser Woche in „Gelb-Rot – Der UNICOPE Fußball-Talk“ Platz. Dabei spricht er über die Entwicklung junger Talente sowie mögliche Transfers im Sommer. Außerdem rückt der Start der Fußball-Weltmeisterschaft in den Vordergrund.