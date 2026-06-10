Extreme Pachtexplosion öffnet weitere „Klagefront“

Es ist ein weiterer Schlag ins Gesicht vieler Bürger von Andra-Wördern im Bezirk Tulln: Trotz einer Unterschriftenaktion und Demonstrationen vor dem Gemeindeamt haben Bürger eine Abfuhr bekommen: In der idyllischen Badesiedlung will man kleine Gassen auf bis zu sechs Meter verbreitern. Eine weitere Hiobsbotschaft: Auch bei den horrend erhöhten Mietpreisen bleibt die Gemeinde beinhart. Ein Anwalt ist eingeschaltet.
„Weil ich es so will“, war die Antwort von Bürgermeisterin Susanna Kittinger (ÖVP) nach der Frage nach dem Warum der Flächenumwidmung in der Badesiedlung Greifenstein-Altenberg in St.Andrä-Wördern – die „Krone“ berichtete mehrmals. Dadurch wird eine Straßenverbreiterung in der historisch gewachsenen, idyllischen Siedlung ermöglicht.
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