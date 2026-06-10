Extreme Pachtexplosion öffnet weitere „Klagefront“

Es ist ein weiterer Schlag ins Gesicht vieler Bürger von Andra-Wördern im Bezirk Tulln: Trotz einer Unterschriftenaktion und Demonstrationen vor dem Gemeindeamt haben Bürger eine Abfuhr bekommen: In der idyllischen Badesiedlung will man kleine Gassen auf bis zu sechs Meter verbreitern. Eine weitere Hiobsbotschaft: Auch bei den horrend erhöhten Mietpreisen bleibt die Gemeinde beinhart. Ein Anwalt ist eingeschaltet.