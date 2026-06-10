Ein kleiner Ort im Widerstand gegen Baurestdeponie

Auf dieser Wiese soll die Deponie errichtet werden. Nur unweit davon entfernt steht ein Denkmal, das an den Bauernkrieg 1626 erinnert. Hermann Anzengruber (kl. Bild) und sein Verein wehren sich gegen das Projekt. (Bild: Krone KREATIV/Markus Wenzel/ziegelboeck.com)