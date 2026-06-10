Ein kleiner Ort im Widerstand gegen Baurestdeponie

In Weibern im oberösterreichischen Bezirk Grieskirchen soll eine Baurestmassendeponie entstehen. Viele Menschen dort sagen: „Nicht hier!“ Auch Bürgermeister Manfred Roitinger (ÖVP) steht hinter denen, die dagegen kämpfen. Doch der Ortschef weiß, dass die Gemeinde kaum eine Chance hat.
Felder, Wiesen, kleine Ortschaften – es ist eine ruhige Gegend zwischen Weibern und Aistersheim. Und genau hier plant die Firma Swietelsky eine Baurestmassendeponie. Materialien, die nicht mehr verwertet werden, sollen hier gelagert werden. Für viele Menschen ist das unvorstellbar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.