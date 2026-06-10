Milliarde für Klinikgebäude, aber Zeitplan offen

Das Flickwerk bei den zum Teil jahrhundertealten Gebäuden von Landesspital und Christian-Doppler-Klinik soll bis 2040 ein Ende haben: Das Land legte Baupläne um insgesamt eine Milliarde Euro vor. Was genau geplant ist, wie Personalvertreter die Vorhaben sehen.
Seit schwer fassbaren 328 Jahren finden im ältesten Gebäudeteil des Landeskrankenhauses schon medizinische Behandlungen statt: Der Trakt nahe der Johannsspitalskirche ist am Ende seiner Zeit angekommen. Aber nicht nur dort fordert alte Baustruktur im Krankenhausalltag Mitarbeiter und Patienten.
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