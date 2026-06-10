Die wundersame Karriere der Frau Zimmermann

Wie klein die Welt ist, wusste schon Ex-Vizekanzler Hubert Gorbach mit seinem Sager: „The world in Vorarlberg is too small.“ In Wien ist das offenbar nicht anders, auch hier läuft man sich ständig über den Weg. Anders ist die neue Postenbesetzung im Umfeld von Sozialministerin Schumann nicht zu erklären, alles andere wäre Postenschacher par excellence.