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Glasner über den AC Milan: „Ich mach‘s wie immer“

Sport
10.06.2026 06:30
Oliver Glasner am Montag beim Promi-Tennis gegen FC-Bayern-Sportchef Christoph Freund und ...
Oliver Glasner am Montag beim Promi-Tennis gegen FC-Bayern-Sportchef Christoph Freund und Skisprung-Legende Andi Golberger in der Innviertler 2200-Seelen-Gemeinde Mehrnbach(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Georg Leblhuber
Von Georg Leblhuber

Der zweifache Fußball-Europapokalsieger Oliver Glasner (51) plauderte nach einem wahrhaft „großen“ Tennisspiel im kleinen Innviertler 2200-Seelen-Ort Mehrnbach mit der „Krone“ über seine persönliche Zukunft, die WM und Österreichs Chancen in den USA ...

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„Krone“: Herr Glasner, was macht ein Europa- und Conference-League- sowie FA-Cup- und Community-Shield-Gewinner nach Auslaufens seines Vertrags im WM-Sommer – außer offenbar intensivst mit dem AC Milan zu verhandeln?

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