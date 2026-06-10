Heimvorteil: Hausherr hat Insiderwissen!

Matthias Schwab ist der Lokalmatador bei den Interwetten Open schlechthin. Er ist nicht bloß Schladminger, er wuchs auf dem Golfplatz quasi auf. „Ich kenne auf dem Platz nicht alles, aber fast alles“, schmunzelt der 31-Jährige vor der großen Heimpremiere. „Hier habe ich das Golfspiel gelernt. Es ist schon sehr speziell, dass ich nun am Platz meines Heimatvereins ein Tour-Turnier bestreiten kann. Unsere Skifahrer haben im Weltcup ihr Heimrennen, jetzt habe ich es auch“, freut sich Schwab, der mit 63 Schlägen auch den Platzrekord hält.