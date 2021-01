Mit diesen Auto-Neuheiten ist 2021 zu rechnen

Die junge schwedische Sportwagenmarke Polestar bietet in Deutschland ab September seinen eindrucksvollen Elektro-Sportler mit der Startnummer 2 auch mit Front- statt mit Allradantrieb an, ab November will dann der Polestar 4 dem Tesla Model S und dem Porsche Taycan mit elektrischer Spitzenleistung Konkurrenz machen. Das Fahrzeug dürfte sich an der Studie Precept orientieren. Wann Polestar nach Österreich kommt, ist noch nicht bekannt.