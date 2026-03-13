Unheimliche Mails – von einer abgängigen Steirerin

Sie ließ daheim ihren Sohn und ihre Hunde zurück

Seltsam bloß, dass sie einer Nachbarin, ihrer besten Freundin, bei einem Gespräch am 12. Februar nichts über eine bevorstehende Reise erzählt – und noch seltsamer, dass sie nicht einmal ihren Sohn Christoph darüber unterrichtet hatte. Der 19-Jährige lebte nämlich noch bei ihr.