Alpine A110: Das wird der elektrische Nachfolger

In Dieppe denkt man bei der neuen A110-Familie nicht nur an europäische Enthusiasten. Strategisch spielen vor allem neue Märkte eine Rolle. Die USA etwa. Dort wird Schätzungen zufolge rund die Hälfte der weltweit etwa 350.000 Sportwagen pro Jahr gekauft. Auf Europa, wo Alpine seine Fahrzeuge bisher ausschließlich absetzt, entfällt nur etwa ein Viertel des Marktes. Mit einem Markteintritt in Nordamerika würde sich das Absatzpotential also praktisch verdoppeln. Nur stehen die Amerikaner noch stärker auf klassische Sportwagen mit Verbrennungsmotor wie den Porsche 911 oder die Chevrolet Corvette. Die technische Hintertür der neuen Plattform könnte der Marke also den Weg über den Großen Teich ebnen.