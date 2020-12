Fiat 500e: Design-Ikone fährt elektrisch voraus

Allein wie die Fronthaube die LED-Scheinwerfer durchschneidet, deren Kante sich in einer Leiste Richtung Heck weiterzieht, die wunderschönen LED-Heckleuchten, die nicht mehr dieses lackierte Plastikteil in der Mitte haben, das ihren Blick so blind wirken ließ. Prägnant, wo notwendig, kugelig, wo es emozioni ansprechen soll. Aber ohne Effekthascherei. Sogar das Logo mit dem in die zweite Null der Zahl 500 integrierte e für elettrico.