Austria Salzburg feiert Derby-Sieg gegen Liefering

Erster Sieg gegen den FC Liefering

Auch nach einem abgefälschten Moser-Schuss fünf Minuten vor Schluss. Liefering fand weiter keine Möglichkeit, das Abwehrbollwerk der Austria zu sprengen. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir in der zweiten Hälfte noch mehr vorne reinkommen, aber daran arbeiten wir“, resümierte Liefering-Trainer Danny Galm. „Es ärgert, klar. Aber wir stehen wieder auf und analysieren!“ In der 90. Minute machte Daniel Bares den Deckel drauf. Nach einem misslungenen Abschlag von Zawieschitzky war das Tor völlig frei, der Austria-Stürmer zog aus 40 Metern ab und verwandelte das Max Aicher Stadion endgültig in ein Tollhaus. „Dass der Daniel so ein Tor schießt – wer hätte das geglaubt“, freute sich Trainer Christian Schaider. Es war der erste Austria-Sieg seit das Bullen-Farmteam FC Liefering heißt.