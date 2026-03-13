Austria Salzburg feiert Derby-Sieg gegen Liefering

Was für ein Abend in Maxglan! Austria Salzburg setzte seinen Matchplan gegen Liefering perfekt um und feierte am Ende einen 2:0-Erfolg im Derby der 2. Liga. Zwei Tore von Daniel Bares in Hälfte zwei machten den Unterschied.
Wie die Feuerwehr startete Austria Salzburg im Hinspiel gegen Liefering ins Spiel. Nach 13 Minuten stand es damals schon 2:0 für die Violetten. Im Rückspiel lernten die Austrianer aus ihren Fehler. Trainer Christian Schaider stellte sein Team perfekt ein. So feierten die Violetten im ausverkauften Tollhaus namens Max Aicher Stadion einen verdienten 2:0-Derbysieg.
Die Jungbullen übernahmen mit Beginn die Kontrolle übers Spiel. Die Austria stand aber kompakt, setzte auf Konter und Standards. In Form eines Freistoßes kamen die Hausherren in der 25. Minuten zur ersten Topchance des Spiels. Innenverteidiger Sebastian Aigner erwischte einen Abpraller im Strafraum, schoss den Ball aber am Tor vorbei.
In der 30. Minute war es ein Freistoß auf der anderen Seite, der beinahe zum ersten Treffer des Spiels geführt hätte. Startelfdebütant Benedict Scharner wollte Austria-Goalie Simon Nesler-Täubl mit einer direkt ausgeführten Variante aus dem Halbfeld überraschen. Julian Hussauf setzte zwei Minuten darauf mit einem Weitschuss, der allerdings zu zentral ausfiel, nach. Scharner prüfte Nesler-Täubl in der Folge gleich noch einmal. In diesen Minuten vor der Pause kamen die Austrianer ordentlich unter Druck. Doch es ging mit einem 0:0 in die Kabinen.
In der Halbzeitpause wurde auf Seiten der Austria Neuzugang Nico Lukasser-Weitlaner für den leicht angeschlagenen Denizcan Cosgun eingewechselt. Damit bewies Trainer Christian Schaider ein goldenes Händchen. Denn der Ex-Bramberg-Knipser („Es war das mit Abstand geilste Spiel meiner Karriere“) machte von Sekunde eins weg Betrieb und bereitete per Flanke das 1:0 (47.) von Daniel Bares vor. Während Liefering danach wie in Hälfte eins die Kontrolle übernahm, fand aber die Heimmannschaft in Minute 66 und 67 in Person von Bares die nächsten beiden Topmöglichkeiten vor, die Christian Zawieschitzky parierte. In Minute 78 war es ein Freistoß des eingewechselten Johannes Moser, der Nesler-Täubl zwar forderte, aber nicht ernsthaft in Bedrängnis brachte. Weiter stand die Null bei der Austria . . .
Erster Sieg gegen den FC Liefering
Auch nach einem abgefälschten Moser-Schuss fünf Minuten vor Schluss. Liefering fand weiter keine Möglichkeit, das Abwehrbollwerk der Austria zu sprengen. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir in der zweiten Hälfte noch mehr vorne reinkommen, aber daran arbeiten wir“, resümierte Liefering-Trainer Danny Galm. „Es ärgert, klar. Aber wir stehen wieder auf und analysieren!“ In der 90. Minute machte Daniel Bares den Deckel drauf. Nach einem misslungenen Abschlag von Zawieschitzky war das Tor völlig frei, der Austria-Stürmer zog aus 40 Metern ab und verwandelte das Max Aicher Stadion endgültig in ein Tollhaus. „Dass der Daniel so ein Tor schießt – wer hätte das geglaubt“, freute sich Trainer Christian Schaider. Es war der erste Austria-Sieg seit das Bullen-Farmteam FC Liefering heißt.
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