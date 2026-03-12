Während VW leidet: Tochter Skoda mit Fabelzahlen!

Skoda setzt weiter auf Verbrennungsmotoren

Auch wenn der Anteil der Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride auf mehr als ein Viertel gestiegen ist, setzt Skoda weiter auch auf Verbrennungsmotoren. Gerade erst hat man beschlossen, einen Nachfolger für das Kompakt-SUV Karoq in Tschechien zu bauen. Das neue Modell werde in rund zwei Jahren mit konventioneller und Hybrid-Technik auf den Markt kommen, sagte Zellmer: „Das ist unsere Reaktion auf die Verlangsamung der Transformation hin zu batterieelektrischen Fahrzeugen.“