Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Was machen sie besser?

Während VW leidet: Tochter Skoda mit Fabelzahlen!

Motor
12.03.2026 16:10
Skoda trägt einen Pfeil im Logo – und der scheint in die richtige Richtung zu fliegen.
Skoda trägt einen Pfeil im Logo – und der scheint in die richtige Richtung zu fliegen.(Bild: AFP/AFP or licensors)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Skoda fährt dem Mutterkonzern davon: Während Volkswagen gerade Horror-Zahlen veröffentlicht hat, geht es der tschechischen Tochter besser denn je.

0 Kommentare

Das Ergebnis im laufenden Geschäft 2025 steigerte sich gegenüber dem Vorjahr um 8,6 Prozent auf rund 2,5 Milliarden Euro. Das teilte das Unternehmen mit Sitz in Mlada Boleslav mit. Der Umsatz sei um 8,3 Prozent gestiegen und habe erstmals die 30-Milliarden-Marke überschritten. Der operative Gewinn des Volkswagen-Gesamtkonzerns brach indes im gleichen Zeitraum um gut die Hälfte ein.

Das macht Skoda besser als VW
Die Erwartungen seien übertroffen worden, sagte der Skoda-Vorstandsvorsitzende Klaus Zellmer in Prag. Der 58-Jährige nannte mehrere Gründe: Skoda habe nicht nur ein „extrem effizientes Geschäftsmodell“, sondern auch sehr motivierte Mitarbeiter. Zudem entwickle, produziere und verkaufe man das, was der Kunde wolle – unabhängig von der Antriebsart.

„Unser Plan ist es, flexibel zu bleiben“, sagte Zellmer. Er räumte ein, dass Skoda anders als etwa Porsche nicht von den Zöllen der USA auf Importe betroffen ist, da die Marke nicht in Nordamerika präsent ist. Doch habe man in der Vergangenheit den russischen Markt verlassen und ziehe sich aus China zurück. „Für uns wird das Wachstumszentrum Indien sein“, sagte Zellmer.

Lesen Sie auch:
Der Gewinn nach Steuern sank 2025 um 44 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro. Deutlichen Zuwächsen in ...
50.000 Jobs fallen weg
Gewinn bei VW 2025 um 44 Prozent eingebrochen
10.03.2026
Krone Plus Logo
50.000 Jobs gestrichen
VW-Krise zeigt Gefahren für Europa und Österreich
10.03.2026

Skoda setzt weiter auf Verbrennungsmotoren
Auch wenn der Anteil der Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride auf mehr als ein Viertel gestiegen ist, setzt Skoda weiter auch auf Verbrennungsmotoren. Gerade erst hat man beschlossen, einen Nachfolger für das Kompakt-SUV Karoq in Tschechien zu bauen. Das neue Modell werde in rund zwei Jahren mit konventioneller und Hybrid-Technik auf den Markt kommen, sagte Zellmer: „Das ist unsere Reaktion auf die Verlangsamung der Transformation hin zu batterieelektrischen Fahrzeugen.“

Lesen Sie auch:
Welcher Autohersteller hat heuer die Nase vorn?
Neue Zahlen sind da:
Das ist die meistverkaufte Automarke in Österreich
10.03.2026
Anleihen bei BMW
Skoda Vision O: Das wird der neue Elektro-Octavia
10.09.2025
Eine Erfolgsgeschichte
Bestseller in Ö: Das waren 30 Jahre Skoda Octavia
04.03.2026

Der Volkswagen-Konzern hat das Ziel bekräftigt, bis 2030 rund 50.000 Stellen in Deutschland wegfallen zu lassen. Skoda hatte bereits vor drei Jahren ein Effizienzprogramm gestartet, um bis 2028 15 Prozent der Stellen in Bereichen einzusparen, die nicht direkt an der Produktion beteiligt sind. Zu einem Teil sollen dafür neue Jobs in Bereichen wie der Künstlichen Intelligenz entstehen. Eine große Unwägbarkeit bleibt das geopolitische Risiko mit dem Iran-Krieg und der Blockade der Straße von Hormuz.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
12.03.2026 16:10
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Road/Street Glide Ltd.
So beeindrucken Harley-Davidsons dicke Supertourer
Trotzdem drei Sieger
Sommerreifen im Test: Nur einer fährt wirklich gut
Plötzlich bad boy
Renault Clio: So fährt der Verbrenner-Franzose
Knäckebrot süß-sauer
Lynk&Co 08: Budget-Range-Rover mit Reisequalitäten
Edition 50
Super-GTI: So knackig fährt VWs Jubiläums-Sportler
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
322.917 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
185.764 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
161.867 mal gelesen
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1452 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1267 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Oberösterreich
13-Jähriger soll wieder in die Volksschule gehen
1028 mal kommentiert
Ein 13-jähriger Oberösterreicher (Symbolbild) möchte nach Jahren des Homeschoolings nun ...
Mehr Motor
Was machen sie besser?
Während VW leidet: Tochter Skoda mit Fabelzahlen!
Überraschender Move
China-Gigant BYD will in die Formel 1 einsteigen
Leicht und schnell
Alpine A110: Das wird der elektrische Nachfolger
Elektroelegant
Mercedes VLE bringt Luxus und Reichweite für acht
So was gab‘s noch nie
Dacia Striker: Schon wieder eine Überraschung!

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf