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Gisele Bündchen mit goldenem Ehering bei Event

Society International
13.03.2026 22:17
Das brasilianische Supermodel hatte sich 2022 von NFL-Spieler Tom Brady getrennt und ist nun ...
Das brasilianische Supermodel hatte sich 2022 von NFL-Spieler Tom Brady getrennt und ist nun wieder verheiratet.(Bild: APA/AFP/Angela WEISS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Gisele Bündchen präsentiert ihren dezenten Ehering bei ihrem ersten offiziellen Auftritt seit der Hochzeit mit Joaquim Valente. Das Model und der Jiu-Jitsu-Lehrer gaben sich im Dezember 2025 das Jawort.

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Das 45-jährige Model aus Brasilien erschien am Donnerstag zu einer Party des Kosmetikkonzerns Garnier in Miami. Als neue Botschafterin einer Pflegelinie der Marke trug Bündchen ein elegantes silbernes Kleid mit passenden Pumps und dezentem Schmuck. Farblich unpassend und deswegen auffallend war jedoch der schmale Ring in Gold an ihrem linken Ringfinger – vermutlich ihr Ehering von Valente.

Der Auftritt gilt als erster öffentlicher Termin des Supermodels seit der Hochzeit mit dem Jiu-Jitsu-Trainer. Das Paar begrüßte Anfang 2025 sein erstes gemeinsames Kind, einen Sohn. Im Jänner teilte Bündchen auf Instagram Fotos ihrer Familie anlässlich seines ersten Geburtstags.

In ihrem Beitrag zeigte sich die dreifache Mutter dankbar für ihre Familie. Neben ihrem jüngsten Sohn sind auch ihre beiden älteren Kinder zu sehen – Tochter Vivian Lake (12) und Sohn Benjamin Rein (15), die aus ihrer früheren Partnerschaft mit dem ehemaligen NFL-Spieler Tom Brady stammen.

Bündchen und Valente wurden erstmals im Februar 2022 miteinander in Verbindung gebracht, nachdem das Model ein Video aus seiner Jiu-Jitsu-Akademie in Florida geteilt hatte. Sie wurden anschließend mehrfach gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen, obwohl Bündchen damals eine romantische Beziehung zu Valente dementierte. Im März 2023 sagte sie gegenüber Vanity Fair: „Ich denke, dass man mich aufgrund meiner Scheidung nun leider mit allem Möglichen in Verbindung bringen wird.“

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Zwischen den beiden entwickelte sich später eine Liebesbeziehung, und im Februar 2024 bestätigte eine Quelle gegenüber dem US-Magazin „People“, dass die beiden im Juni 2023 erstmals miteinander ausgegangen waren.

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