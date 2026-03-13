Gisele Bündchen mit goldenem Ehering bei Event

Bündchen und Valente wurden erstmals im Februar 2022 miteinander in Verbindung gebracht, nachdem das Model ein Video aus seiner Jiu-Jitsu-Akademie in Florida geteilt hatte. Sie wurden anschließend mehrfach gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen, obwohl Bündchen damals eine romantische Beziehung zu Valente dementierte. Im März 2023 sagte sie gegenüber Vanity Fair: „Ich denke, dass man mich aufgrund meiner Scheidung nun leider mit allem Möglichen in Verbindung bringen wird.“