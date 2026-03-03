So beeindrucken Harley-Davidsons dicke Supertourer

Auch mit Schrankwand handlebar

Es ist schon respekteinflößend, wenn man auf der Street Glide sitzt und diese Wand mit dem Lenker mitbewegt (die von der Fahrerposition mächtiger wirkt als von außen). Ja, es kommt der Gedanke an eine Schrankwand auf, die man die ganze Zeit trägt, inklusive zwei integrierten Spiegeln und einem Flachbildfernseher. In Wahrheit ist auch die Couch integriert, bzw. zwei getrennt beheizbare Sessel und eine komfortable Lehne für die Sozia, die jetzt sogar noch mehr Platz hat als früher.