Kapfenberg-Verfolger Oberwart unterliegt in Wels

Der Bundesliga-Chef lacht über die Austria
„Karriere-Highlight“
Der 101:80-Sieg vom Mittwoch bei BC Vienna hat den Kapfenberg Bulls nach der 4. Runde der Platzierungsrunde der Basketball-Superliga letztlich einen Vorsprung von vier Punkten verschafft!
Denn Verfolger Oberwart Gunners unterlag am Freitag bei den Flyers Wels 72:84. UBSC Graz gewann daheim gegen die Klosterneuburg Dukes 83:73.
In der Qualifikationsgruppe setzten sich Traiskirchen durch ein 95:81 gegen Fürstenfeld und Gmunden durch ein 89:87 in St. Pölten weiter ab.
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