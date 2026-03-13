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Kapfenberg-Verfolger Oberwart unterliegt in Wels

Sport-Mix
13.03.2026 22:17
-
-(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der 101:80-Sieg vom Mittwoch bei BC Vienna hat den Kapfenberg Bulls nach der 4. Runde der Platzierungsrunde der Basketball-Superliga letztlich einen Vorsprung von vier Punkten verschafft!

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Denn Verfolger Oberwart Gunners unterlag am Freitag bei den Flyers Wels 72:84. UBSC Graz gewann daheim gegen die Klosterneuburg Dukes 83:73.

In der Qualifikationsgruppe setzten sich Traiskirchen durch ein 95:81 gegen Fürstenfeld und Gmunden durch ein 89:87 in St. Pölten weiter ab.

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