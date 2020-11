Citroën ë-C4: Was den Feschak so einzigartig macht

Als WLTP-Reichweite gibt Citroen 350 Kilometer an. Die Batterie fasst 50 Kilowattstunden und lässt sich im besten Fall (an einer 100-kW-Ladesäule) in einer halben Stunde zu 80 Prozent aufladen. Zu Hause dauert eine Vollladung 24 Stunden an einer normalen Haushaltssteckdose bzw. 15 Stunden an einer verstärkten. An einer Wallbox mit 32 A Wechselstrom wird die Batterie in ca. sieben Stunden (serienmäßiges Ladekabel) einphasig mit 7,4 kW oder in ca. fünf Stunden (optionales Ladekabel) dreiphasig mit 11 kW vollständig aufgeladen.