Nivus: Dieser Brasilien-VW kommt bald nach Europa

Der Hintergrund: Unter der Regie von Vertriebschef Jürgen Stackmann wurde der Zentralismus abgeschafft. Stattdessen setzt man am Stammsitz in Wolfsburg auf Föderalismus. Eine bahnbrechende Entscheidung, die bei den Machern am Zuckerhut gut ankommt. „Um in unserer Region wirklich erfolgreich zu sein, muss man die lokale Klaviatur spielen können“, geht Di Si auf die Besonderheiten des Marktes ein. Gerade in Lateinamerika sei eine genaue Kenntnis der Kundenwünsche, aber auch der politischen Verstrickungen und bilateralen Beziehungen - vor allem mit Blick auf den Protektionismus, den Länder wie Argentinien pflegen - unabdingbar für eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung. Der gebürtige Argentinier weiß, wovon er spricht.