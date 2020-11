Ferrari SF90 Spider: Superleichtklappe statt Haube

Auch der Spider verfügt natürlich verfügt über den 780 PS starken V8-Motor sowie zwei Elektromotoren an der Vorder- und einen an der Hinterachse. Sie bescheren dem Plug-in-Hybrid-Sportwagen eine Systemleistung von beeindruckenden 1000 PS (736 kW). Wie der Stradale verfügt auch der Spider über Allradantrieb. In 2,5 Sekunden erreicht der Ferrari Tempo 100, bis 200 km/h vergehen dann nur 4,5 weitere Sekunden. Als Höchsttempo stehen 340 km/h in den Papieren.