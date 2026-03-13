Musik-Legende im Talk ++ Hollywood-Glamour in Wien

Diese Woche war einiges los in der Society: So zum Beispiel Fotos von Stars, die zum Staunen – und zum Schmunzeln – bringen. Außerdem spricht Priscilla Presley in Wien darüber, was ihr Halt gibt, und Peter Cornelius erzählt, dass großer Erfolg auch große Zerstörung hervorrufen kann. Das und mehr zeigt Sasa Schwarzjirg in „Adabei Prime“.