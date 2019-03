Alfa Romeo Tonale: Kompakt-SUV lässt uns schwärmen

Es gibt nicht viele SUVs, denen Rot so gut steht. Die von Mazda zählen noch dazu, aber Mazda wird vom Design her in letzter Zeit immer öfter mit Alfa Romeo verglichen und scheint in Italien auch nach und nach die Alfa-interessierten Kunden anzulocken. Wie sonst ist zu erklären, dass dort die Auftragsbücher von Bestellungen für den Mazda3 geradezu übergehen, obwohl der schnittige Kompakt noch nicht einmal beim Händler steht. In dem Segment hat Alfa Romeo schlichtweg nichts Aktuelles anzubieten, weil die Giulietta in die Jahre gekommen ist.