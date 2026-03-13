So stark legen die E-Auto-Zulassungen in Europa zu

Im Gegensatz zum schwachen Gesamtmarkt legen die E-Autos zu. Die Zahl der neu zugelassenen reinen Batterie-Pkw stieg um 13 Prozent auf 196.974 Einheiten, ihr Marktanteil lag bei rund 20 Prozent. Noch kräftiger entwickelten sich Plug-in-Hybride, deren Zulassungen um 32 Prozent auf 99.303 Fahrzeuge zulegten. Ihr Anteil erreichte damit rund 10 Prozent. Jato nennt als wichtige Treiber unter anderem neue Plug-in-Hybride aus dem Volkswagen-Konzern sowie die Modelle Seal U von BYD und J7 von Jaecoo.