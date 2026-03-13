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So stark legen die E-Auto-Zulassungen in Europa zu

Motor
13.03.2026 16:00
E-Autos und PHEVs legen zu, aber Verbrenner und Mildhybride machen gemeinsam mehr als die Hälfte ...
E-Autos und PHEVs legen zu, aber Verbrenner und Mildhybride machen gemeinsam mehr als die Hälfte der Zulassungen aus.(Bild: Volkswagen)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der europäische Pkw-Markt ist schwach ins neue Jahr gestartet – jedenfalls was Verbrenner betrifft. E-Autos und Plug-in-Hybride bilden wieder die Ausnahme.

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Der europäische Neuwagenmarkt ist im Jänner geschrumpft. Batterieautos und Plug-in-Hybride wachsen jedoch weiter, wie aus Zahlen der Unternehmensberatung Jato Dynamics hervorgeht. In den 28 erfassten Ländern wurden 953.290 Pkw neu zugelassen, das waren 4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Besonders deutlich fiel das Minus in Deutschland und Frankreich mit jeweils 6,6 Prozent aus, während auch Spanien mit minus 3,1 Prozent nachgab. Zulegen konnten dagegen Italien mit plus 6,3 Prozent und Großbritannien mit plus 3,4 Prozent. 

Im Gegensatz zum schwachen Gesamtmarkt legen die E-Autos zu. Die Zahl der neu zugelassenen reinen Batterie-Pkw stieg um 13 Prozent auf 196.974 Einheiten, ihr Marktanteil lag bei rund 20 Prozent. Noch kräftiger entwickelten sich Plug-in-Hybride, deren Zulassungen um 32 Prozent auf 99.303 Fahrzeuge zulegten. Ihr Anteil erreichte damit rund 10 Prozent. Jato nennt als wichtige Treiber unter anderem neue Plug-in-Hybride aus dem Volkswagen-Konzern sowie die Modelle Seal U von BYD und J7 von Jaecoo.

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Reine Verbrenner verlieren weiter an Bedeutung. Ihr Absatz sank um 28 Prozent auf 275.835 Fahrzeuge, der Marktanteil fiel von 38,4 auf 28,9 Prozent. Mildhybride kamen dagegen auf 245.389 Einheiten und damit auf rund 26 Prozent Marktanteil. Verbrenner und Mildhybride zusammen kommen auf 521.224 Autos und einen Marktanteil von 54,9 Prozent.

Klassische Vollhybride erreichten 133.549 Zulassungen und 14 Prozent Marktanteil.

Die aktuellen Zahlen in Österreich
Die Auto-Neuzulassungen in Österreich haben im Februar 2026 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,5 Prozent auf 21.288 Pkw zugelegt. Klarer Sieger war der Benzin-Hybrid-Antrieb mit einem Plus von 28,7 Prozent. Großer Verlierer war der Diesel-Hybrid mit einem Zulassungsrückgang von 10,6 Prozent. Bei den Elektroautos betrug der Zuwachs 4,9 Prozent auf 4439 Fahrzeuge. Insgesamt wurden im Februar 27.721 Kfz neu zugelassen (plus 11,6 Prozent).

Bei Motorrädern gab es ein Plus bei den Neuanmeldungen von 20,5 Prozent im Vergleich zum Februar 2025. Trotz schwacher Konjunktur gab es auch bei den Sattelzugmaschinen im Jahresvergleich einen Zuwachs von 27 Prozent. Und nach vielen Monaten des rückläufigen Geschäftes zieht auch der Absatz von Wohnmobilen wieder an: Deren Neuzulassungen steigen im Jahresabstand um 42,5 Prozent.

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