Wie Handykunden ihr Geld zurückholen können

Bezahlt wird erst, wenn Post vom Anwalt kommt

In Summe erstritt die Kanzlei des Rechtsanwalts und Konsumentenschutzexperten Mathias Strohmayer gegen Drei fast 740.000 Euro, im Schnitt waren es 226 Euro pro Person. Die Handynutzer, die selbst direkt bei Drei eine Rückzahlung fordern, blitzen aber weiterhin ab, erklärt Strohmayer weiter. Erst, wenn Post vom Anwalt kommt, werde bezahlt.