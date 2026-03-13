Der LASK empfängt Hartberg – ab 19.30 Uhr LIVE

Spiel am 5. Oktober bleibt in Erinnerung

Sein Optimismus ist nach 11 Siegen bei nur einer Niederlage in 15 Pflichtspielen groß. „Es kommt drauf an, wie wir ready sind – und wir werden ready sein.“ Beim 3:3 im ersten Saisonduell am 5. Oktober in Linz war er noch nicht verantwortlich. Christoph Lang (89.), Kasper Jörgensen (92.) und Andres Andrade (94.) sorgten dabei dafür, dass die Linzer als erstes Team der höchsten Spielklasse einen bis zur 89. Minute währenden Drei-Tore-Rückstand egalisierten. Auch in Hartberg am 6. Dezember war der LASK am Rande einer Niederlage. Da war es nach Jörgensens 1:2 (32.) Moses Usor, der in der 92. Minute ausglich.