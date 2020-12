MG ZS: Billiges Elektro-SUV wird weiter angeboten

Das ist der MG ZS EV

Mit 4,31 Meter Länge, 1,81 Meter Breite und einem Radstand von 2,59 Meter ist der MG ZS EV wie maßgefertigt für den Markt. Im Boden untergebracht sind Akkus mit einer Kapazität von 44,5 kWh, unter der Fronthaube sitzt ein PMS-Motor, der die Vorderachse antreibt und 105 kW/143 PS sowie aus dem Stand ein maximales Drehmoment von 353 Nm bereitstellt. Die WLTP-Reichweite wird mit 263 Kilometern angegeben. Das ist für ein Auto dieser Größe relativ wenig, je nach Anforderungsprofil aber für viele ausreichend. Mit dem optionalen Kabel (kostet 210 Euro) lassen sich die MG-Akkus an einer Schnellladestation in 40 Minuten zu 80 Prozent füllen, für das Laden an der Haushaltssteckdose werden 7,5 Stunden angegeben. Frey bot den Wagen ab knapp über 30.000 Euro an.