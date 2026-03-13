Vöslau mit 30:26-Sieg in Hard an Tabellenspitze
Handball-Liga
Die Handballer von Bad Vöslau haben HC Hard am Freitag zum Auftakt der 18. Grunddurchgangsrunde an der Tabellenspitze der Handball-Liga Austria (HLA) abgelöst!
Die Niederösterreicher feierten in Vorarlberg einen 30:26-Sieg und liegen nun punktgleich vor den Hardern.
Einen Zähler dahinter lauert HC Linz, zwei Punkte dahinter lauern Ferlach und Schwaz.
Dieses Trio wie auch alle übrigen Teams der Liga sind am Samstagabend engagiert.
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