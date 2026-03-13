Plötzliche Stichflamme löste einen Kellerbrand aus

Beim Einheizen einer Zentralheizung kam es am Freitagnachmittag in Velden zu einer Verpuffung. Ein 59-Jähriger erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Die Flammen breiteten sich im Keller aus und griffen auf die Hausfassade über. Der Mann wurde ins Spital gebracht.
Zugetragen hat sich der Vorfall am Freitagnachmittag gegen 16.55 Uhr im Keller eines Einfamilienhauses in der Gemeinde Velden am Wörthersee. Als der 59-jährige Eigentümer gerade dabei war, den Ofen seiner Heizanlage mit Holz zu befeuern, kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einer plötzlichen Stichflamme.
Eigentümer rief selbst die Feuerwehr
Das Feuer breitete sich in der Folge rasch auf die Kellerräumlichkeiten sowie die Außenfassade des Gebäudes aus. Der Hausbesitzer zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das LKH Villach eingeliefert. Die von ihm noch verständigten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand unter Einsatz von schwerem Atemschutz löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern.
Im Einsatz standen die Feuerwehren Kerschdorf/Velden, Velden, Lind ob Velden, Augsdorf und Rosegg. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar, die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.
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