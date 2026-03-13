Plötzliche Stichflamme löste einen Kellerbrand aus

Eigentümer rief selbst die Feuerwehr

Das Feuer breitete sich in der Folge rasch auf die Kellerräumlichkeiten sowie die Außenfassade des Gebäudes aus. Der Hausbesitzer zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das LKH Villach eingeliefert. Die von ihm noch verständigten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand unter Einsatz von schwerem Atemschutz löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern.