Der erste Elektro-Dacia! Nur: Wie billig wird er?

Die 26,8 kWh speichernde Batterie kann mit bis zu 6,6 kW Wechselstrom geladen werden. Optional wird Gleichstromladen mit 30 kW angeboten. An der Haushaltssteckdose dauert das Vollladen der leeren Batterie an die 14 Stunden, an einer 7,4-kW-Station sind es knapp fünf Stunden. Im Bestfall Ladesäule ist der Akku nach knapp einer Stunde zu 80 Prozent gefüllt.