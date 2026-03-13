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Zwei „Superblondinen“

Brigitte Nielsen bei Heinos Kitzbühel-Premiere

Adabei Österreich
13.03.2026 20:24
Heino und sein größter Fan, Hollywood-Star Brigitte Nielsen in Kitzbühel
Heino und sein größter Fan, Hollywood-Star Brigitte Nielsen in Kitzbühel(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Und plötzlich war sie da! Superblondine Brigitte Nielsen in Kitzbühel bei der Premiere von Heinos Dokumentation. Die „Krone“ traf die Hollywood-Diva vorab – tolle Pläne inklusive.

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Kitzbühel hatte sich gerade erst vom Hahnenkammrennen „erholt“, da fielen am Freitag erneut die VIPs und VIPerln in der Gamsstadt ein. Kein Wunder, wurde doch dort im Kino zur Premiere der Dokuserie „Heino – Karamba, Karacho, Kult!“ (am 31. März und 7. April um 20.15 Uhr auf VOX) geladen.

Nielsen bald in Heino-Video?
In Anwesenheit des Protagonisten und seines größten Fans: Kult-Blondine Brigitte Nielsen. Die 62-jährige Dänin, die mittlerweile in Spanien lebt, logierte im Grand Tirolia, wo sie die „Krone“ auch vorab traf. Was macht das Phänomen Heino für sie aus? „Er ist ein echter Star, und er liebt Österreich und Tirol so wie ich“, so Nielsen, die sich auch vorstellen kann, in einem seiner nächsten Videos mitzuspielen.

Riesenrummel um Heino und Brigitte Nielsen vor dem Kino in Kitzbühel.
Riesenrummel um Heino und Brigitte Nielsen vor dem Kino in Kitzbühel.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Roberto Blanco mit seiner Luzandra reiste aus Deutschland an.
Roberto Blanco mit seiner Luzandra reiste aus Deutschland an.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Einer der größten Fans von Heino ist Prinz Frederic von Anhalt, der extra aus Los Angeles nach ...
Einer der größten Fans von Heino ist Prinz Frederic von Anhalt, der extra aus Los Angeles nach Tirol kam.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Oliver Pocher bahnte sich seinen Weg zum Kino mit einer Selfie-Orgie.
Oliver Pocher bahnte sich seinen Weg zum Kino mit einer Selfie-Orgie.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Stanglwirt Balthasar Hauser mit seiner Ehefrau Magdalena im Kno dabei.
Stanglwirt Balthasar Hauser mit seiner Ehefrau Magdalena im Kno dabei.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Drei „Superblondinen“ beim „Krone“-Fotoshooting: Heino, Nielsen und Werner.
Drei „Superblondinen“ beim „Krone“-Fotoshooting: Heino, Nielsen und Werner.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Peter Orloff, Marianne und Michael in Kitzbühel dabei.
Peter Orloff, Marianne und Michael in Kitzbühel dabei.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Heino wurde gefeiert wie ein Popstar.
Heino wurde gefeiert wie ein Popstar.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Auch die Premierengäste waren sich einig: Mit seinen 87 Jahren wirkt Heino sehr jugendlich. „Das sind meine vielen Auftritte, die halten mich jung“, lächelte er im Beisein seines Managers und Intimus Helmut Werner und dessen Frau Nicole.

Adabei: das Stanglwirt-Ehepaar Balthasar und Magdalena Hauser, Managerin Kathi Nehammer, das Volksmusikpaar Marianne und Michael, Oliver Pocher, sowie Micaela Schäfer und Roberto Blanco.

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