Brigitte Nielsen bei Heinos Kitzbühel-Premiere

Und plötzlich war sie da! Superblondine Brigitte Nielsen in Kitzbühel bei der Premiere von Heinos Dokumentation. Die „Krone“ traf die Hollywood-Diva vorab – tolle Pläne inklusive.
Kitzbühel hatte sich gerade erst vom Hahnenkammrennen „erholt“, da fielen am Freitag erneut die VIPs und VIPerln in der Gamsstadt ein. Kein Wunder, wurde doch dort im Kino zur Premiere der Dokuserie „Heino – Karamba, Karacho, Kult!“ (am 31. März und 7. April um 20.15 Uhr auf VOX) geladen.
Nielsen bald in Heino-Video?
In Anwesenheit des Protagonisten und seines größten Fans: Kult-Blondine Brigitte Nielsen. Die 62-jährige Dänin, die mittlerweile in Spanien lebt, logierte im Grand Tirolia, wo sie die „Krone“ auch vorab traf. Was macht das Phänomen Heino für sie aus? „Er ist ein echter Star, und er liebt Österreich und Tirol so wie ich“, so Nielsen, die sich auch vorstellen kann, in einem seiner nächsten Videos mitzuspielen.
Auch die Premierengäste waren sich einig: Mit seinen 87 Jahren wirkt Heino sehr jugendlich. „Das sind meine vielen Auftritte, die halten mich jung“, lächelte er im Beisein seines Managers und Intimus Helmut Werner und dessen Frau Nicole.
Adabei: das Stanglwirt-Ehepaar Balthasar und Magdalena Hauser, Managerin Kathi Nehammer, das Volksmusikpaar Marianne und Michael, Oliver Pocher, sowie Micaela Schäfer und Roberto Blanco.
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