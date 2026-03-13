Brigitte Nielsen bei Heinos Kitzbühel-Premiere

Nielsen bald in Heino-Video?

In Anwesenheit des Protagonisten und seines größten Fans: Kult-Blondine Brigitte Nielsen. Die 62-jährige Dänin, die mittlerweile in Spanien lebt, logierte im Grand Tirolia, wo sie die „Krone“ auch vorab traf. Was macht das Phänomen Heino für sie aus? „Er ist ein echter Star, und er liebt Österreich und Tirol so wie ich“, so Nielsen, die sich auch vorstellen kann, in einem seiner nächsten Videos mitzuspielen.