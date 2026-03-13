Berger/Hammerberg in Brasilien weiter unbesiegt

Moritz Pristauz/Philipp Waller weiter

Auch Moritz Pristauz/Philipp Waller stiegen auf – mit zwei Siegen und einer Niederlage. Nach einem 2:1 (13,-15,14) gegen die Brasilianer George/Saymon erlitten die beiden gegen die schwedischen Weltmeister und Olympia-Sieger David Ahman/Jonatan Hellvig nach Vergabe von drei Matchbällen eine 1:2 (18,-17,-17)-Niederlage. Das Weiterkommen brachte ein 2:0 (12,20) gegen die US-Amerikaner Cody Caldwell/Jacob La Bouliere.