Berger/Hammerberg in Brasilien weiter unbesiegt

Die österreichischen Beachvolleyballer Tim Berger/Timo Hammarberg haben einen ausgezeichneten Saisonstart hingelegt!
Beim Elite16-Turnier in Joao Pessoa in Brasilien zogen sie ungeschlagen in die K.-o.-Phase ein. Einem 2:1 (-16,19,8) gegen die Deutschen Maximilian Just/Lui Wüst ließen die beiden ein 2:1 (19,-16,8) gegen die Brasilianer Adelmo/Mateus und ein 2:0 (16,18) gegen die Schweizer Marco Krattiger/Leo Dillier folgen.
Moritz Pristauz/Philipp Waller weiter
Auch Moritz Pristauz/Philipp Waller stiegen auf – mit zwei Siegen und einer Niederlage. Nach einem 2:1 (13,-15,14) gegen die Brasilianer George/Saymon erlitten die beiden gegen die schwedischen Weltmeister und Olympia-Sieger David Ahman/Jonatan Hellvig nach Vergabe von drei Matchbällen eine 1:2 (18,-17,-17)-Niederlage. Das Weiterkommen brachte ein 2:0 (12,20) gegen die US-Amerikaner Cody Caldwell/Jacob La Bouliere.
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