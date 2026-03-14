MS: Ein JA zur Schwangerschaft

Schwangerschaft kein Risiko

Entscheidend sei – vor allem für Patientinnen – eine gute Planung: „Es ist wichtig, schon zu Beginn, am besten, wenn die Erstdiagnose stattfindet, gleich das Thema Familienplanung anzusprechen. Besteht ein Wunsch, ein Kind zu bekommen, oder besteht kein Wunsch? Und dann gleich mit den Patientinnen und gemeinsam mit dem Partner besprechen, welche Möglichkeiten wir haben und welche Therapie-Optionen es gibt. Zudem sollte die Erkrankung stabil sein. Wenn die Patientinnen gut eingestellt sind, spricht nichts gegen eine Schwangerschaft.“

Viele Paare fürchten auch, MS weiterzugeben. „Es gibt eine leichte familiäre Häufung, aber MS ist keine Erbkrankheit. Die Sorge ist eigentlich unberechtigt“, so die Expertin.