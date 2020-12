Opel Mokka: Erstkontakt mit Glitter & Lippenstift

Der Mokka-e kommt mit einem 7,4-kW-Lader an Bord zum Kunden und ist damit auch an handelsüblichen privaten Wallboxen aufladbar (im besten Fall in ca. 6 Std. 45 Min). Im Lieferumfang enthalten ist aber lediglich das Kabel zum Aufladen an der normalen Haushaltssteckdose. So kostet das Universalladekabel (bis 22 kW) mit Adapter für Haushaltssteckdose, öffentliches Laden und Industriesteckdosen knapp 1500 Euro.