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Ex-Adler erinnert sich

Wie KAC-Crack Murray dem Tod in die Augen geblickt

Kärnten
13.03.2026 20:59
Stürmer Martin Ulmer (re.) im Dress des VSV!
Stürmer Martin Ulmer (re.) im Dress des VSV!(Bild: GEPA)
Porträt von Albert Kurka
Von Albert Kurka

Ex-VSV-Spieler Martin Ulmer wurde auch einmal mit Verdacht auf Herzinfarkt ins Krankenhaus geflogen. Den harten Weg zurück wird der gebürtige Vorarlberger nie vergessen. Vor allem mental war es schwierig. Mit dem Leid von KAC-Crack Jordan Murray wurden natürlich wieder Erinnerungen wach.

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Schlimme Erinnerungen! Österreichs Ex-Eishockey-Teamspieler Martin Ulmer war von 2019 bis 2021 zwei Saisonen beim VSV unter Vertrag. Dort erlebte der gebürtige Vorarlberger wie jetzt KAC-Verteidiger Jordan Murray bange Momente.

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