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„Habe die letzten Jahre wie ein Hund geackert!“

Bundesliga
13.03.2026 22:57
Sasa Kalajdzic
Sasa Kalajdzic(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was man nach dem Duell von LASK und TSV Hartberg in den Lagern der beiden Teams zu sagen hatte, das können Sie HIER nachlesen!

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Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer): „Ich habe genau gewusst, wie das Spiel werden wird. Dass es eine Mannschaft gibt, die ihr Heil in der Defensive sucht. Die sich ausschließlich in der Defensive am Platz zeigt. Wir haben es leider verpasst, mit der ersten Chance, wo Samuel (Adeniran) zu spät kommt, in Führung zu gehen. Das wäre der Dosenöffner gewesen. Dann wäre das Spiel in eine andere Richtung gelaufen. Wir waren in der ersten Halbzeit dann immer am Ball, hatten aber nicht die letzte Lösung. In der zweiten war es von uns ein gutes Spiel. Da hat Hartberg auch das nötige Glück gehabt. Wir hatten dann die Chancen, um das Spiel zu gewinnen. Ich bin nicht enttäuscht, weil die Burschen gezeigt haben, dass sie das Spiel gewinnen wollen.“

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Sasa Kalajdzic (Spieler LASK – über Sky Sport Austria): „Es war das Spiel, das wir erwartet haben – wir wussten, dass es kein einfaches wird. Hartberg ist zurecht unter den Top-6. Nichtsdestotrotz müssen wir das Spiel gewinnen. Sie stehen gut und verteidigen gut. Wir haben es in einigen Situationen nicht gut ausgespielt. Vielleicht hat auch das notwendige Glück etwas gefehlt.“
Über das Foul von Youba Diarra: „Es hat schlimmer ausgeschaut. Es war weniger, als es im Video zu sehen ist. Er ist mir draufgestiegen, es ist eine klare Rote Karte, aber ich unterstelle ihm keine Absicht. Gottseidank ist alles gut.“
Über eine mögliche Einberufung ins ÖFB-Team: „Ich habe die letzten Jahre wie ein Hund geackert. Normalerweise bin ich Teil vom Team. Aber ich weiß, dass ich es mir erarbeiten muss. Es würde mir sehr viel bedeuten. Aber ich habe nicht die Entscheidung zu treffen.“

Manfred Schmid (Hartberg-Trainer): „Ergebnistechnisch ist es top. Die Jungs haben taktisch, kämpferisch, läuferisch alles auf den Platz gebracht. Offensiv müssen wir uns verbessern. Es war eine gute Leistung meiner Mannschaft. Wir haben zu leichtfertig Bälle verloren. Wir haben gegen den LASK in dieser Saison dreimal unentschieden gespielt, das ist ehrenwert, gegen einen Titelfavoriten. Die Jungs haben alles reingeworfen. Ein Punkt beim LASK ist nicht schlecht.“

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