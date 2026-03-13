Sasa Kalajdzic (Spieler LASK – über Sky Sport Austria): „Es war das Spiel, das wir erwartet haben – wir wussten, dass es kein einfaches wird. Hartberg ist zurecht unter den Top-6. Nichtsdestotrotz müssen wir das Spiel gewinnen. Sie stehen gut und verteidigen gut. Wir haben es in einigen Situationen nicht gut ausgespielt. Vielleicht hat auch das notwendige Glück etwas gefehlt.“

Über das Foul von Youba Diarra: „Es hat schlimmer ausgeschaut. Es war weniger, als es im Video zu sehen ist. Er ist mir draufgestiegen, es ist eine klare Rote Karte, aber ich unterstelle ihm keine Absicht. Gottseidank ist alles gut.“

Über eine mögliche Einberufung ins ÖFB-Team: „Ich habe die letzten Jahre wie ein Hund geackert. Normalerweise bin ich Teil vom Team. Aber ich weiß, dass ich es mir erarbeiten muss. Es würde mir sehr viel bedeuten. Aber ich habe nicht die Entscheidung zu treffen.“