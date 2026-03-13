Niemand war zu Hause
Sauger „verschönerte“ mit Filzstift ganzen Boden
Während eine Frau aus Australien unterwegs war, „verschönerte“ der Staubsaugerroboter ihr Zuhause. Mit einem Filzstift im Schlepptau zog der Sauger seine Bahnen – und dokumentierte ganz genau, welchen Weg er genommen hatte.
Als sie nach Hause kam, erwartete eine Frau aus Port Macquarie im Osten Australiens ein unerwartetes Kunstwerk. Wie ein Video zeigt, hinterließ der Roboter in mehreren Räumen schwarze Linien am Boden.
Im Vorraum, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer und Badezimmer – überall sind die Spuren des Saugers zu sehen. Von den Linien verschont blieben nur Stellen unter den Möbelstücken oder in Ecken, die der Sauger generell nicht erreichen kann.
Entstehen konnte dieses wohl eher unerwünschte Kunstwerk, weil der Sohn des Hauses einen schwarzen Filzstift ohne Kappe auf dem Boden liegen gelassen hatte. Der Sauger sammelte den Stift bei seiner Reinigungsroute dann auf und wurde damit selbst zum Künstler.
Zu wünschen bleibt der Familie nur, dass der Sauger ihr Zuhause nicht mit einem permanent haftenden Stift „verschönert“ hat.
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